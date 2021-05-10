Каштру визнав свою невдачу в нинішньому сезоні, за його словами, одна з місій тренера – брати на себе відповідальність за те, що відбувається з командою.

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"Я кажу "до побачення". Не можу зараз робити глибший аналіз, це зайняло б набагато більше часу. Хочу побажати Шахтарю величезного щастя, перемог. Привітати пана президента за ту сміливість, яка у нього є, утримувати такий проєкт, розвивати його. У будь-якому випадку це проєкт, який вимагає великої сміливості кожного елемента Шахтаря.

Зараз моє "до побачення" звучить з великими побажаннями удачі для уболівальників Шахтаря, всіх, хто любить клуб. Це була фантастика, які моменти ми тут проживали. Прожили відмінні два сезони Ліги чемпіонів", – заявив Каштру.

Найбільш яскравими досягненнями Каштру за дворічний період роботи з Шахтарем є минулорічне чемпіонство в Україні, а також вихід в півфінал Ліги Європи-2019/20.

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