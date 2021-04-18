Відбулися неофіційні контакти між Шахтарем і Де Дзербі
Колишній футболіст збірної Італії Антоніо Кассано заявив, що Шахтар провів неофіційні перемовини з Роберто Де Дзербі.
Дивіться також Динамо перемогло Шахтар та наблизилося до чемпіонства в УПЛ: відео
Ввечері відбулися неофіційні контакти між Шахтарем і моїм другом Роберто Де Дзербі. Я був би дуже радий і щасливий за Роберто,
– сказав Кассано.
Іноземні та навіть українські ЗМІ неодноразово повідомляли, що Де Дзербі цікавить Шахтар. Про це навіть заявляв наближений до Шахтаря директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.
Срна зацікавлений у запрошенні Роберто Де Дзербі
Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна зацікавлений у запрошенні Роберто Де Дзербі.
Повідомляється, що контракт 41-річного тренера з Сассуоло закінчується у червні.
Конкурентом Шахтаря може бути іспанський клуб. Наразі не відомо, яка команда з Іспанії хоче запросити Де Дзербі.