Відбулися неофіційні контакти між Шахтарем і Де Дзербі

Колишній футболіст збірної Італії Антоніо Кассано заявив, що Шахтар провів неофіційні перемовини з Роберто Де Дзербі.

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Ввечері відбулися неофіційні контакти між Шахтарем і моїм другом Роберто Де Дзербі. Я був би дуже радий і щасливий за Роберто,

– сказав Кассано.

Іноземні та навіть українські ЗМІ неодноразово повідомляли, що Де Дзербі цікавить Шахтар. Про це навіть заявляв наближений до Шахтаря директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

У чинного тренера Шахтаря Луїша Каштру закінчується контракт влітку. Сторони досі не домовилися про його продовження. У сезоні-2020/2021 Шахтар на 99% не зможе виграти жодного трофею.

Срна зацікавлений у запрошенні Роберто Де Дзербі

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна зацікавлений у запрошенні Роберто Де Дзербі.

Повідомляється, що контракт 41-річного тренера з Сассуоло закінчується у червні.

Конкурентом Шахтаря може бути іспанський клуб. Наразі не відомо, яка команда з Іспанії хоче запросити Де Дзербі.

41-річний Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда перебуває на 8 сходинці в Серії А. Кар'єру тренера розпочав восени 2013 року, очоливши Дарфо Боаріо. Також працював у Фоджа, Палермо та Беневенто.