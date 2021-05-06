З італійським фахівцем вже узгоджені деталі 3-річного контракту. Також "гірники" готові підписати для Де Дзербі трьох футболістів Сассуоло, яких хоче бачити наставник, і які не проти покинути Італію і переїхати в Україну.

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Крім Філіпа Джурічича і Жеремі Бога, про яких повідомлялося раніше, в список входить також 34-річний воротар Андреа Консільї.

Очікується, що конкретика в цьому питанні стане відома в кінці сезону, так як Де Дзербі дав обіцянку керівництву Сассуоло, що доведе розпочату роботу до логічного завершення.

Де Дзербі – головний претендент на пост головного тренера Шахтаря