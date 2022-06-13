Доля італійця у Шахтарі наразі не вирішена
43-річний італійський спеціаліст не поспішає покидати українську команду. Роберто Де Дзербі мав повну свободу, яку пропонував Галатасарай, у разі переходу в турецький клуб.
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Однак італієць чекає на зміну ситуації в Україні. Якщо війна піде на спад, то колишній наставник Сассуоло залишиться на чолі Шахтаря.
Відзначимо, що у серпні Україні стартує новий футбольний сезон в УПЛ. Розглядають варіант із проведенням матчів у західних та центральних регіонах країни. За словами президента УАФ Андрія Павелка, ініціатором старту чемпіонату став сам Володимир Зеленський.
За інформацією ЗМІ, Де Дзербі міг повернутись у рідний чемпіонат Італії. Але слова Даріо Срни дозволили дещо видихнути фанатам Шахтаря у цьому питанні з італійським тренером.
Де Дзербі попрощався з "гірниками"
- Після останнього благодійного матчу проти Хайдука Роберто Де Дзербі попрощався з донецькою командою. Італійський фахівець не заперечив, що цей поєдинок міг стати останнім для нього на чолі Шахтаря.
- Раніше йшла мова про те, що тренер із Італії готовий працювати у клубі безкоштовно лише заради того, щоб залишитись в українському гранді.
- Де Дзербі працює в Україні з кінця травня 2021 року. за цей час провів на чолі "гірників" 30 матчів.
- Контракт італійського спеціаліста з Шахтарем розрахований до 30 червня 2023-го.
- Роберто привів клуб до перемоги у Суперкубку країни у сезоні-2021/2022.