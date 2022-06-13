Доля італійця у Шахтарі наразі не вирішена

43-річний італійський спеціаліст не поспішає покидати українську команду. Роберто Де Дзербі мав повну свободу, яку пропонував Галатасарай, у разі переходу в турецький клуб.

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Однак італієць чекає на зміну ситуації в Україні. Якщо війна піде на спад, то колишній наставник Сассуоло залишиться на чолі Шахтаря.

Відзначимо, що у серпні Україні стартує новий футбольний сезон в УПЛ. Розглядають варіант із проведенням матчів у західних та центральних регіонах країни. За словами президента УАФ Андрія Павелка, ініціатором старту чемпіонату став сам Володимир Зеленський.

За інформацією ЗМІ, Де Дзербі міг повернутись у рідний чемпіонат Італії. Але слова Даріо Срни дозволили дещо видихнути фанатам Шахтаря у цьому питанні з італійським тренером.

Де Дзербі попрощався з "гірниками"