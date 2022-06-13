Судьба итальянца в Шахтере пока не решена
43-летний итальянский специалист не торопится покидать украинскую команду. Роберто Де Дзерби обладал полной свободой, которую предлагал Галатасарай, в случае перехода в турецкий клуб.
Читайте также Футболист сборной Украины не исключает своего возвращения в УПЛ
Однако итальянец ожидает изменения ситуации в Украине. Если война пойдет на убыль, то бывший наставник Сассуоло останется во главе Шахтера.
Отметим, что в августе Украина стартует новый футбольный сезон в УПЛ. Рассматривается вариант с проведением матчей в западных и центральных регионах страны. По словам президента УАФ Андрея Павелко, инициатором старта чемпионата стал сам Владимир Зеленский.
По информации СМИ, Де Дзерби мог вернуться в родной чемпионат Италии. Но слова Дарио Срны позволили несколько выдохнуть фанатам Шахтера в этом вопросе с итальянским тренером.
Де Дзерби простился с "горняками"
- После последнего благотворительного матча против Хайдука Роберто Де Дзерби простился с донецкой командой. Итальянский специалист не возразил, что этот поединок мог стать последним для него во главе Шахтера.
- Ранее речь шла о том, что тренер из Италии готов работать в клубе бесплатно только ради того, чтобы остаться в украинском гранде.
- Де Дзерби работает в Украине с конца мая 2021 года. за это время провел во главе "горняков" 30 матчей.
- Контракт итальянского специалиста с Шахтером рассчитан до 30 июня 2023 года.
- Роберто привел клуб к победе в Суперкубке страны в сезоне 2021/2022.