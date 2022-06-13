Судьба итальянца в Шахтере пока не решена

43-летний итальянский специалист не торопится покидать украинскую команду. Роберто Де Дзерби обладал полной свободой, которую предлагал Галатасарай, в случае перехода в турецкий клуб.

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Однако итальянец ожидает изменения ситуации в Украине. Если война пойдет на убыль, то бывший наставник Сассуоло останется во главе Шахтера.

Отметим, что в августе Украина стартует новый футбольный сезон в УПЛ. Рассматривается вариант с проведением матчей в западных и центральных регионах страны. По словам президента УАФ Андрея Павелко, инициатором старта чемпионата стал сам Владимир Зеленский.

По информации СМИ, Де Дзерби мог вернуться в родной чемпионат Италии. Но слова Дарио Срны позволили несколько выдохнуть фанатам Шахтера в этом вопросе с итальянским тренером.

Де Дзерби простился с "горняками"