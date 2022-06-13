Харатін: Хотілося б більше ігрової практики

Опорний півзахисник залишився незадоволеним своєї ігровою практикою у сезоні, що минув. Ігор Харатін не розкриває своїх майбутніх планів.

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"Хотілося б більше ігрової практики, щоби весь час був у строю, але, на жаль, отримував мало ігрового часу. Насамперед десь я винен. Є інші фактори, але не хочу спиратися на них", – розповів футболіст.

Не виключено, що український легіонер покине польський клуб. Легія може продати Харатіна, який теж не проти піти у нову команду заради більшої ігрової практики.

Деталі. У сезоні-2021/2022 Харатін провів 26 поєдинків, у яких забив 2 голи та зробив стільки ж асистів. Його угода з Легією розрахована до кінця червня 2024 року.

Футболіст збірної України буде розглядати усі варіанти продовження кар'єри та не заперечив свого повернення в УПЛ.

Поки нічого не хочу говорити, не коментуватиму. Подивимося, як буде. Я розглядаю усі варіанти,

– відповів Харатін.

Футбольна кар'єра Ігоря Харатіна