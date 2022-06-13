Харатін: Хотілося б більше ігрової практики
Опорний півзахисник залишився незадоволеним своєї ігровою практикою у сезоні, що минув. Ігор Харатін не розкриває своїх майбутніх планів.
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"Хотілося б більше ігрової практики, щоби весь час був у строю, але, на жаль, отримував мало ігрового часу. Насамперед десь я винен. Є інші фактори, але не хочу спиратися на них", – розповів футболіст.
Не виключено, що український легіонер покине польський клуб. Легія може продати Харатіна, який теж не проти піти у нову команду заради більшої ігрової практики.
Футболіст збірної України буде розглядати усі варіанти продовження кар'єри та не заперечив свого повернення в УПЛ.
Поки нічого не хочу говорити, не коментуватиму. Подивимося, як буде. Я розглядаю усі варіанти,
– відповів Харатін.
Футбольна кар'єра Ігоря Харатіна
- Більшість своєї кар'єри Харатін провів у рідній Україні. Ігор виступав за цілий ряд клубів – Динамо-2, Металіст та Зоря.
- Вкінці січня 2019-го вперше покинув країну та підписав контракт із угорським Ференцварошем.
- В угорському чемпіонаті виступав до вересня 2021 року та перейшов у польську Легію.