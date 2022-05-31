Срна: Роберто досі тренер команди

Жодних змін на тренерському кріслі донеччан не відбулось після від'їзду збірників у головну команду країни. Наразі Роберто Де Дзербі залишається на керівній посаді.

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Також відкрите питання щодо складу. У Шахтарі не можуть спрогнозувати точно, яким буде склад команди на наступний сезон.

Поки ще все відкрито. Роберто досі тренер команди. Ми будемо поважати його рішення. Він багато зробив для Шахтаря за практично 7 місяців. Він двічі потрапив в Лігу чемпіонів, виграв Суперкубок. Ми його привезли під одну команду, де у нас були футболісти божевільного світового рівня. Хто з них залишиться – ми не знаємо,

– розповів Срна.

Після останнього благодійного матчу Шахтаря проти Хайдука Роберто Де Дзербі попрощався з командою. Італійський наставник зауважив, що цей поєдинок може стати для нього останнім на чолі українського клубу.

Йшла мова навіть про те, що Роберто готовий працювати у клубі безкоштовно лише заради того, щоб залишитись у Шахтарі.

Деталі. Контракт Де Дзербі з Шахтарем розрахований до 30 червня 2023 року. Раніше зазначалось, що кар'єра італійця у донецькому клубі залежить від долі наступного сезону.

"У нас президент приймає рішення"

У минулому легендарний захисник "гірників" конкретно не відповів на питання про те, чи готовий він очолити Шахтар у разі, якщо Де Дзербі таки покине пост головного тренера. Однак Срна вкотре зазначив свою відданість донецькому клубу.

"Станом на сьогодні – немає. Всі знають, що я людина Шахтаря. Навіть якщо потрібно буде їздити за кермом автобуса, то я буду. Якщо стане в пригоді, то я за клуб на все готовий. У нас президент приймає рішення. Є багато фахівців в Україні, за кордоном", – додав Даріо.

Повідомлялось, що Де Дзербі може повернутись до рідної Італії.

Тренерська кар'єра Де Дзербі у Шахтарі