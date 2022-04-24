Де Дзербі: Я б хотів залишатися у Шахтарі
Італійський спеціаліст вкотре запевнив, що не збирається достроково розривати роботу з "гірниками". Роберто Де Дзербі готовий працювати у клубі безкоштовно лише заради того, щоб залишитись у Шахтарі.
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Я б хотів залишатися у Шахтарі, навіть якщо у Шахтаря не буде такої сильної команди, яка була до початку війни. Навіть якщо моя зарплатня буде мінімальною – справа зараз аж ніяк не у грошах. Я готовий тренувати рік безкоштовно, але проблема не в цьому. Проблема лише в тому, щоб зрозуміти, буде чемпіонат чи ні,
– заявив наставник.
Де Дзербі назвав ціль, яку ставив перед собою та командою. Це вийти у чвертьфінал або півфінал Ліги чемпіонів на найближчі 2 – 3 роки. Він назвав Шахтар своєю дитиною, яку тепер з його рук забрали та нахабно вкрали, не дозволивши дограти український чемпіонат.
Італійський спеціаліст запевнив, що не вів жодних перемовин з іншою командою з першого дня війни в Україні. Де Дзербі вимушено піде лише у тому випадку, якщо УПЛ не буде.
Тренерська кар'єра Де Дзербі у Шахтарі
- 42-річний фахівець з травня 2021 року очолив Шахтар.
- Його угода з "гірниками" належить до 30 червня 2023-го.
- Під його керівництвом донецький клуб зіграв 30 матчів, у яких здобув 20 перемог, розписав 5 мирових та зазнав 5 поразок.
- Першу частину нинішнього сезону Шахтар закінчив на першому місці у таблиці УПЛ.