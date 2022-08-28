Тріумф заради Донецька: Шахтар вирвав першу перемогу у новому сезоні УПЛ

Після невдачі в першому турі донеччани таки заробляють свої дебютні три бали. Результат визначили вилучення Татаркова та гол Бондаренка.

Шахтар – Кривбас 1:0

Гол: Бондаренко, 77.

Продовжується 2 тур чемпіонату України з футболу. Сьогодні вже відіграли Колос та Рух, а у другому матчі на НСК "Олімпійський" зустрілись Шахтар та Кривбас, пише 24 канал.

До теми День в історії: 13 років тому офіційно відкрили "Донбас Арену"

У першому турі обидві команди розчарували фанатів. Донеччани не змогли обіграти Металіст 1925, а команда Юрія Вернидуба програла Колосу. До того ж коуч команди заробив вилучення і не міг бути присутнім на лаві запасних у звітній грі.

На відміну від першого матчу Ігор Йовічевич вирішив залишити на лаві запасних одного з двох доступних легіонерів Джурасека. Замість нього в основі опинився Бондаренко.

Кривбас більшу частину гри достойно протистояв супернику, хоча сам створював менше моментів. Надломило криворізьку команду вилучення Татаркова на 74 хвилині.

Читайте також Скандал продовжується: на матч Динамо – Дніпро-1 не допустили знімальну групу Setanta Sports

Вже через три оберти секундної стрілки Шахтар забив вирішальний гол в зустрічі. Мудрик відмінно подав зі стандарту на Бондаренка. Той переграв захисника і пробив головою повз Сарнавського, який невдало зіграв на виході.

"Гірники" здобувають першу перемогу в сезоні і роблять це якраз у День міста Донецьк. В наступному турі Шахтар зіграє у Львові проти Руха, а Кривбасу буде протистояти інша львівська команда – ФК Львів.

Інші результати 3 туру УПЛ: