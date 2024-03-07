Шахтар судитиметься із ексфорвардом, який поїхав грати за кордон: що стало причиною конфлікту

У середу, 6 березня, Богдан В'юнник офіційно став гравцем польської Лехії із Гданська. Футболіст розійшовся із донецьким Шахтарем не на дружній ноті.

21-річний нападник уклав контракт із польським клубом до кінця червня 2028-го року. У Лехії повідомили, що В'юнник перебрався у їх клуб на правах вільного агента. Здавалось, що епопея із Богданом та Шахтарем закінчилась.

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Справа може перейти у суд

Але 7 березня на офіційному сайті донецького клубу з'явилась реакція на перехід В'юнника у Лехію. В українському клубі заявили, що футболіст не повернувся до Шахтаря після зимової відпустки, попри чинний контракт із командою, який спливав 30 червня 2025-го року.

Натомість у донецькому клубі заявили, що неодноразово давали гравцю шанс повернутись у команду, але В'юнник відхилив усі пропозиції "гірників". Після чого Богдан повідомив керівництво клубу про розірвання контракту (від 22 лютого 2024 року) в односторонньому порядку.

У Шахтарі обурені такою поведінкою 21-річного футболіста, тому "гірники" будуть звертатись до відповідних компетентних органів із позовом проти гравця та його нового клубу.

Нагадаємо, що ще у лютому у пресі була інформація, що В'юнник хоче покинути Шахтар через війну в Україні. Однак Богдан відразу спростував інсайд, який назвав нісенітницею. Натомість нападник розповів, що "гірники" не взяли його на збори та сказали шукати нову команду.

Після чого його вибір зупинився на Лехії, яка була зацікавлена його придбанням.

Шахтар стартував в УПЛ у новому році із двох перемог. Одну здобув на полі – над Кривбасом 5:2 у Львові, а одну по документах. "Гірникам" присудили технічну перемогу над Олександрією. Сталось це через помилку олександрійців, які використали у матчі Івана Калюжного, якого забули заявити на другу частину сезону УПЛ-2023/2024. Хоча на полі поєдинок закінчився нульовою нічиєю, але свою звитягу "кроти" здобули вже після фінального свистка.

Лехія посідає друге місце, набравши 41 бал.

Богдан В'юнник ніколи не вважався гравцем основи "гірників". За свою ще молоду кар'єру встиг пограти в оренді в Україні, так і за кордоном. У футболці Шахтаря провів лише 12 матчів, у яких відзначився голом та 4 асистами.