У 18 турі чемпіонату України 2023-2024 донецький Шахтар зустрічався на виїзді із Олександрією. Команда Маріно Пушича не змогла обіграти одного з аутсайдерів таблиці (0:0).

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Втім пізніше виявилось, що господарі використали гравця, який не був заявлений на матч. Мова про Івана Калюжного, який у першому колі виступав за ЛНЗ.

Як наслідок, КДК УАФ розглянув цю справі та відповідно до регламенту анулював результат зустрічі. Замість цього Олександрії була зарахована технічна поразка (0:3), а Шахтарю – технічна перемогу (3:0).