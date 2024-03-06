Клуб із Гданська уклав контракт із 21-річним нападником до кінця червня 2028-го року. Богдан В'юнник перебрався у Лехію на правах вільного агента.
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У польському клубі радіють такому підсиленню атакувальної ланки команди.
В'юнник став третім українцем у складі Лехії, за яку вже виступають голкіпер Богдан Сарнавський, опорник Іван Желізко та лівий вінгер Максим Хлань.
Богдан В'юнник – гравець Лехії / Фото польського клубу
До останнього В'юнник був футболістом донецького Шахтаря. Однак у лютому з'явилась інформація, що Богдан хоче покинути "гірників" через війну в Україні. Гравець одразу ж спростував інсайд в українській пресі та пояснив, що він дійсно не перебуває у розташуванні Шахтаря.
Нападника не взяли на закордонні збори та сказали шукати нову команду. На В'юнника претендували одразу декілька клубів УПЛ, але молодий гравець обрав розвиватись та грати у Європі.
Пригадаємо, що ще після молодіжного Євро-2023, де Богдан себе дуже добре зарекомендував у синьо-жовтій футболці, до нього був інтерес зі сторони клубів із Чехії та Швейцарії. Але все залишилось лише на рівні чуток.
Що відомо про футбольний шлях Богдана В'юнника
- Пограв у структурі двох грандів українського футболу – Динамо та Шахтарі. Був у оренді у Маріуполі.
- У квітні 2022-го вперше поїхав грати за кордон. В'юнника двічі орендував швейцарський Цюрих.
- Із лютого по червень 2023-го грав в оренді в австрійському Грацері, звідки повернувся у Шахтар вкінці першого місяця літа того ж року.
- У футболці донецького клубу провів загалом лише 12 поєдинків – 1 м'яч та 4 гольові передачі.
- У поточному сезоні-2023/2024 взяв участь у 6 матчах "гірників", у яких відзначився голом та двома асистами.
- Має за своєю спиною досвід виступів за різні вікові збірні України. Провів вже 28 матчів за "молодіжку" (6 результативних ударів).