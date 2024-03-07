21-летний нападающий заключил контракт с польским клубом до конца июня 2028-го года. В Лехии сообщили, что Вьюнник перебрался в их клуб на правах свободного агента. Казалось, что эпопея с Богданом и Шахтером закончилась.

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Дело может перейти в суд

Но 7 марта на официальном сайте донецкого клуба появилась реакция на переход Вьюнника в Лехию. В украинском клубе заявили, что футболист не вернулся в Шахтер после зимнего отпуска, несмотря на действующий контракт с командой, который истекал 30 июня 2025-го года.

Зато в донецком клубе заявили, что неоднократно давали игроку шанс вернуться в команду, но Вьюнник отклонил все предложения "горняков". После чего Богдан сообщил руководству клуба о расторжении контракта (от 22 февраля 2024 года) в одностороннем порядке.

В Шахтере возмущены таким поведением 21-летнего футболиста, поэтому "горняки" будут обращаться в соответствующие компетентные органы с иском против игрока и его нового клуба.

Напомним, что еще в феврале в прессе была информация, что Вьюнник хочет покинуть Шахтер из-за войны в Украине. Однако Богдан сразу опроверг инсайд, который назвал чушью. Зато нападающий рассказал, что "горняки" не взяли его на сборы и сказали искать новую команду.

После чего его выбор остановился на Лехии, которая была заинтересована его приобретением.

К слову. Богдан Вьюнник никогда не считался игроком основы "горняков". За свою еще молодую карьеру успел поиграть в аренде как в Украине, так и за рубежом. В футболке Шахтера провел всего 12 матчей, в которых отметился голом и 4 ассистами.