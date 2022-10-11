Відчуваю себе патріотом України, – Йовічевіч про моральний стан команди перед матчем з Реалом

Хорватський спеціаліст Ігор Йовічевіч відомий не лише своїми тренерськими здобутками, але й відданістю Україні. Коуч спілкується українською, голосно співає гімн України, а також допомагає українській армії.

Йовічевіч розповів, що деколи йому доводиться бути психологом команди. Оскільки у більшості футболістів рідні перебувають в Україні.

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Йовічевіч: Те, що робить Шахтар – це захопливо

Я маю підтримувати баланс між тренером та психологом. Всі в Шахтарі мають родичів, що перебувають в зоні бойових дій. Кожен день ми виходимо з ними на зв'язок. Я не можу бути осторонь. Я завжди вимагаю від гравців максимум, але водночас маю бути чутливим до того, що вони бачать. Ми дивимося та читаємо новини про місця, де перебувають рідні моїх підопічних. Не можу не звертати уваги на те, що вони відчувають,

– сказав Йовічевіч.

Також тренер наголосив, що він є патріотом України.

"Треба розуміти, як дістатися серця своїх гравців. Я дуже поважаю їх. Те, що робить Шахтар – це захопливо. Я не українець, але люблю українців, страждаю разом із ними й відчуваю себе патріотом України", – додав фахівець.

Головний наставник "гірників" видав емоційну промову напередодні матчу з Реалом.

Також він розповів, який моральний стан у команди перед грою з "вершковими".

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться 11 жовтня у столиці Польщі.