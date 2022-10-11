Шахтар підсумував фінансовий прибуток у минулому сезоні. "Гірники" опублікували щорічний фінансовий звіт на офіційному сайті клубу.

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Скільки заробив Шахтар у минулому сезоні

Загальний показник доходів Шахтаря з врахуванням ПДВ за підсумками сезону-2021/2022 становить 2 мільярди 178 мільйонів гривень.

Загальну суму склали з всіх статей доходу клубу: продаж та оренда гравців, доходи від УЄФА і ФІФА та доходи від комерційної діяльності.

У сезоні-2021/2022 дохід Шахтаря від продажу та оренди гравців становить 622 мільйони гривень.

Шахтар подолав 2 раунди кваліфікації Ліги чемпіонів та взяв участь у груповій стадії турніру. Доходи клубу від УЄФА і ФІФА становлять 1 мільярд 164 мільйони гривень.

Доходи від комерційної діяльності клубу – 392 мільйони гривень.

За сезон-2021/2022 до бюджетів всіх рівнів клубом сплачено 421 мільйон 983 тисячі гривень податків.

Цікаво. За кампанію 2020/2021 донецький клуб заробив всього на 106 мільйонів гривень більше, ніж у минулому сезоні, а також сплатив на 75 млн більше податків.



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До речі. Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться 11 жовтня у столиці Польщі. Наставник "гірників" Ігор Йовічевіч розповів про моральний стан своїх підопічних перед грою.