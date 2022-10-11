Останні новини вплинули на моральний стан гравців. Головний наставник "Гірників" Ігор Йовічевіч впевнений, що це не зламає його підопічних. Він переконаний, що вони будуть боротися до кінця.

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Йовічевіч: Всі прагнуть продемонструвати український характер

Ніхто з моїх гравців не скаже мені, що він не може або не хоче грати, всі прагнуть продемонструвати український характер – ніколи не здаватися. Вони борються за свій народ. Ми мали гарний моральний стан перед цією грою, але вчора ми прокинулися на тлі всього цього лиха та жорстокості. Футболісти були пригнічені. У мене немає слів, я приголомшений,

– сказав Йовічевіч.

Хорватський спеціаліст наголосив, що вважає себе патріотом України, він проживає у нашій державі з 2003 року.

"Я живу в Україні та пов'язаний з нею з 2003 року, відчуваю себе патріотом, тому все, що відбувається, нелегко пережити. Розумію, як почуваються люди, тому маю бути поряд з ними. Ти відчуваєш спокій, лише коли спиш за межами України. Тут ти не думаєш про сирени або щось, що може на тебе впасти.

Ніхто на мене не тиснув, коли я підписував контракт з Шахтарем. Коли рішення вже прийнято, з урахуванням всіх "за" і "проти", шляху назад немає. Я повинен жити та миритися зі всіма небезпеками", – додав фахівець.

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