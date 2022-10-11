Йовичевич рассказал, что порой ему придется быть психологом команды. Поскольку у большинства футболистов родные находятся в Украине.

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Йовичевич: То, что делает Шахтер – это увлекательно

Я должен поддерживать баланс между тренером и психологом. Все в Шахтере имеют родственников, находящихся в зоне боевых действий. Каждый день мы выходим на связь с ними. Я не могу быть в стороне. Я всегда требую от игроков максимум, но в то же время должен быть чувствительным к тому, что они видят. Мы смотрим и читаем новости о местах, где находятся родные моих подопечных. Не могу не обращать внимания на то, что они чувствуют,

– сказал Йовичевич.

Также тренер подчеркнул, что он патриот Украины.

"Надо понимать, как добраться до сердца своих игроков. Я очень уважаю их. То, что делает Шахтер - это увлекательно. Я не украинец, но люблю украинцев, страдаю вместе с ними и чувствую себя патриотом Украины", - добавил специалист.

Кстати говоря. Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится 11 октября в столице Польши.