Шахтар припинив контракти з футболістами через війну в Україні

Донецький Шахтар призупиняє усі угоди з футболістами на час війни. Юхим Конопля розповів, що йому прийшов відповідний документ про таке рішення від керівництва "гірників".

Конопля: Ми живемо власним коштом

Фланговий захисник Шахтаря розповів, що ще у 20-х числа Шахтар виконував умови, які були прописані у контрактах. Тепер ж "гірники" припинили дії угод футболістів.

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Гравцям надійшов відповідний лист, у якому було прописане відповідне рішення. Тепер футболісти Шахтаря будуть жити за власний кошт.

Прийшов відповідний папір про припинення (контракту) у зв'язку з агресією Росії і тим, що сьогодні неможливо здійснювати професійну діяльність. Це стосується як легіонерів, так і українців. Сьогодні ми живемо власним коштом,

– розповів захисник Шахтаря.

Конопля зізнався, що має пропозицій із закордонних клубів, але немає можливості виїхати з України.

Відзначимо, що Динамо отримало спеціальний дозвіл, який дозволив киянам покинути України під час воєнного стану. "Біло-сині" вирушили у румунський Бухарест, де відновить тренування під керівництвом Мірчі Луческу.

Кияни проведуть ряд благодійних матчів, кошти з яких будуть передані на потреби українців, які постраждали від війни.

У сезоні-2021/2022 Конопля відіграв за Шахтар 11 матчів, у яких забив 1 гол та зробив 5 результативних передач. Його угода з донецьким клубом розрахована до кінця червня 2022-го.