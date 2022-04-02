Шахтар припинив контракти з футболістами через війну в Україні
Джерело:Трибуна
Донецький Шахтар призупиняє усі угоди з футболістами на час війни. Юхим Конопля розповів, що йому прийшов відповідний документ про таке рішення від керівництва "гірників".
Конопля: Ми живемо власним коштом
Фланговий захисник Шахтаря розповів, що ще у 20-х числа Шахтар виконував умови, які були прописані у контрактах. Тепер ж "гірники" припинили дії угод футболістів.
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Гравцям надійшов відповідний лист, у якому було прописане відповідне рішення. Тепер футболісти Шахтаря будуть жити за власний кошт.
Прийшов відповідний папір про припинення (контракту) у зв'язку з агресією Росії і тим, що сьогодні неможливо здійснювати професійну діяльність. Це стосується як легіонерів, так і українців. Сьогодні ми живемо власним коштом,
– розповів захисник Шахтаря.
Конопля зізнався, що має пропозицій із закордонних клубів, але немає можливості виїхати з України.
- Відзначимо, що Динамо отримало спеціальний дозвіл, який дозволив киянам покинути України під час воєнного стану. "Біло-сині" вирушили у румунський Бухарест, де відновить тренування під керівництвом Мірчі Луческу.
- Кияни проведуть ряд благодійних матчів, кошти з яких будуть передані на потреби українців, які постраждали від війни.