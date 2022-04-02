Конопля: Ми живемо власним коштом

Фланговий захисник Шахтаря розповів, що ще у 20-х числа Шахтар виконував умови, які були прописані у контрактах. Тепер ж "гірники" припинили дії угод футболістів.

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Гравцям надійшов відповідний лист, у якому було прописане відповідне рішення. Тепер футболісти Шахтаря будуть жити за власний кошт.

Прийшов відповідний папір про припинення (контракту) у зв'язку з агресією Росії і тим, що сьогодні неможливо здійснювати професійну діяльність. Це стосується як легіонерів, так і українців. Сьогодні ми живемо власним коштом,

– розповів захисник Шахтаря.

Конопля зізнався, що має пропозицій із закордонних клубів, але немає можливості виїхати з України.

Деталі. У сезоні-2021/2022 Конопля відіграв за Шахтар 11 матчів, у яких забив 1 гол та зробив 5 результативних передач. Його угода з донецьким клубом розрахована до кінця червня 2022-го.