Шахтар організує поїздку на матч з Маккабі для 100 харківських уболівальників

Донецький Шахтар організує поїздку для 100 харківських уболівальників на матч з Маккабі з Тель-Авіва в Лізі Європи.

Вболівальники, які відвідали всі ігри команди на ОСК "Металіст" у 2016-2019 роках, приїдуть на матч з тель-авівським Маккабі на спеціальних автобусах, наданих клубом. Пізніше відео з подорожі буде розміщено в соцмережах Шахтаря.

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Починаючи з поєдинку з Зорею, найвідданіші фанати команди зможуть розраховувати на ексклюзивне право покупки квитків на Лігу Європи і топ-ігри чемпіонату України.

Шахтар – Маккабі: що відомо про перший матч

Шахтар в четвер, 18 лютого, провів перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. Український клуб на виїзді переміг ізраїльський Маккабі Тель-Авів – 2:0.

На 31 хвилині гри голкіпер гостей Даніель вже не зміг врятувати партнерів. Марлос віддав чудовий навіс у штрафний на Матвієнка і той відразу прострілив на Алана Патрік. Бразилець не став приймати м'яч та пробив в один дотик. Даніель кінчиками пальців торкнувся м'яча та той підступно залетів у кут!

На 90 хвилині закріпити перевагу донеччан міг Фернандо. Він увірвався у штрафний, але пробив у голкіпера. Те, що не зробив Фернандо, вдалося Тете. Бразильський вінгер впевнено переграв голкіпера та оборонця після пасу все того ж Фернандо. 2:0 – Шахтар здобув комфортну перемогу.

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Маккабі Тель-Авів відбудеться в четвер, 25 лютого, на київському НСК "Олімпійський". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:55.