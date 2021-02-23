Донецький Шахтар організує поїздку для 100 харківських уболівальників на матч з Маккабі з Тель-Авіва в Лізі Європи.

Вболівальники, які відвідали всі ігри команди на ОСК "Металіст" у 2016-2019 роках, приїдуть на матч з тель-авівським Маккабі на спеціальних автобусах, наданих клубом. Пізніше відео з подорожі буде розміщено в соцмережах Шахтаря.

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Починаючи з поєдинку з Зорею, найвідданіші фанати команди зможуть розраховувати на ексклюзивне право покупки квитків на Лігу Європи і топ-ігри чемпіонату України.

До слова. Матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Маккабі Тель-Авів відбудеться в четвер, 25 лютого, на київському НСК "Олімпійський". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:55.

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