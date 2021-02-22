Донецький Шахтар зробив проморолик до матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі з Тель-Авіву.

До найважливішого матчу "гірники" підготували проморолик, в основі якого довгоочікуване повернення уболівальників на стадіон.

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Гра стане третьою для Шахтаря в єврокубках на НСК "Олімпійський" з глядачами після матчів Ліги чемпіонів проти Ліона та Інтера.

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