Шахтар може проводити домашні матчі Ліги чемпіонів у Польщі

Донецький Шахтар продовжує проводити матчі у благодійному турне на підтримку України. "Гірники" залишились приємно вражені гостинністю поляків.

Запасна домівка Шахтаря

Донецький клуб розглядає варіант із Польщею, як країною, яка може приймати їх домашні матчі у єврокубках. Такий вихід будуть приймати у тому разі, якщо в Україні ситуація буде триматись у напрузі. Шахтар може привезти Лігу чемпіонів у Ґданськ.

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Саме у цьому польському місті українська команда зіграла благодійний матч проти місцевої Лехії (2:3). Представники клубу залишились приємно вражені теплим прийомом та гостинність поляків, які створили чудову атмосферу на поєдинку.

Домашній стадіон Лехії "Польсат Плюс Арена" вміщує 44 тисячі уболівальників.

Арена відкрита у 2011 році, будівництво тривало три роки (з 2008-го). Цей стадіон приймав матчі Євро-2012, під цей турнір спеціально будувалась ця футбольна арена.

Відзначимо, що Шахтар під час благодійного турне базується у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, що у матчі проти Лехії переможний гол Шахтаря забив 12-річний Дмитро Кеда, якому разом із сім'єю вдалось вибратись із заблокованого Маріуполя.