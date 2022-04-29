Яремчук: Я навіть не знав, що робити

Форвард Бенфіки розповів, як Андрій Ярмоленко врятував його рідних від смерті в обстріляному Чернігові. Батьки дружини Романа Яремчука 43 днів перебували у бомбосховищі, поки над їх головами літали ракети, а усі будинки довкола були зруйновані.

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Футболіст "орлів" зізнався, що просив допомогу у волонтерів, щоб ті забезпечили родину елементарними речами – водою та хлібом, адже з часом запаси вичерпувались.

"Ситуація була досить складною"

Коли ситуація стала критичною Яремчук звернувся до свого партнера по збірній Андрія Ярмоленка, який родом якраз із Чернігова. Гравець Вест Хема без вагань погодився допомогти сім'ї Романа. Через два дні рідні дружини Яремчука завдяки зв'язкам Ярмоленка виїхали зі зруйнованого міста.

Гравець Бенфіки щиро вдячний Ярмоленку за допомогу, адже більше не знав до кого можна навіть звернутись.

Така ситуація була критичною, що я навіть не знав, що робити. Звернувся до Андрія Ярмоленка, знаючи, що він із Чернігова і кажу: "Допоможи чим зможеш, я віддячу". Звичайно, Андрій відгукнувся на моє прохання і через два дні їх вивезли. Ситуація була досить складною,

– розповів нападник португальського клубу.

Відзначимо, що Чернігів сильно постраждав від "русского міра", виключенням не стали футбольні об'єкти. Повністю знищена інфраструктура Десни. Щоправда, навіть на зруйнованій арені хлопчаки змогли провести перший матч після відходу ворога. А футболісти ФК Чернігів провели перше тренування на своєму стадіоні, але після того, як зібрали з газону уламки.

Цікаво. Дует Яремчука та Ярмоленка був найкращим у складі збірної України на Євро-2020. Уболівальники навіть дали скорочену кличку цій парі – "ЯЯ" (перші літери обох прізвищ футболістів).