Запасный дом Шахтера

Донецкий клуб рассматривает вариант с Польшей как страной, которая может принимать их домашние матчи в еврокубках. Такой выход будут приниматься в том случае, если в Украине ситуация будет держаться в напряжении. Шахтер может привезти Лигу чемпионов в Гданьск.

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Именно в этом польском городе украинская команда сыграла благотворительный матч против Лехии (2:3). Представители клуба остались приятно удивлены теплым приемом и гостеприимством поляков, создавших отличную атмосферу на поединке.

Домашний стадион Лехии "Польсат Плюс Арена" вмещает 44 тысячи болельщиков.

Арена открыта в 2011 году, строительство длилось три года (с 2008-го). Этот стадион принимал матчи Евро-2012, под этот турнир специально строилась футбольная арена.

Отметим, что Шахтер во время благотворительного турне базируется в турецком Стамбуле.

Напомним, что в матче против Лехии победный гол Шахтера забил 12-летний Дмитрий Кеда, которому вместе с семьей удалось выбраться из заблокированного Мариуполя.

Подробности. За благотворительный матч против поляков "горняки" собрали для украинцев 2,5 миллиона гривен. За три встречи донецкий клуб собрал для Украины 10,7 миллионов гривен.