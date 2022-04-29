Запасна домівка Шахтаря

Донецький клуб розглядає варіант із Польщею, як країною, яка може приймати їх домашні матчі у єврокубках. Такий вихід будуть приймати у тому разі, якщо в Україні ситуація буде триматись у напрузі. Шахтар може привезти Лігу чемпіонів у Ґданськ.

Читайте також Ярмоленко допоміг рідним Яремчука виїхати з обстріляного Чернігова

Саме у цьому польському місті українська команда зіграла благодійний матч проти місцевої Лехії (2:3). Представники клубу залишились приємно вражені теплим прийомом та гостинність поляків, які створили чудову атмосферу на поєдинку.

Домашній стадіон Лехії "Польсат Плюс Арена" вміщує 44 тисячі уболівальників.

Арена відкрита у 2011 році, будівництво тривало три роки (з 2008-го). Цей стадіон приймав матчі Євро-2012, під цей турнір спеціально будувалась ця футбольна арена.

Відзначимо, що Шахтар під час благодійного турне базується у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, що у матчі проти Лехії переможний гол Шахтаря забив 12-річний Дмитро Кеда, якому разом із сім'єю вдалось вибратись із заблокованого Маріуполя.

Деталі. За благодійний матч проти поляків "гірники" зібрали для українців 2,5 мільйона гривень. За три зустрічі донецький клуб зібрав для України 10,7 мільйона гривень.