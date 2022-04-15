Шахтар відправився в тур на підтримку України. В Гданську команда зіграла благодійний матч з Лехією. Через те, що "гірники" роздали своїх легіонерів в оренди в іноземні клуби, в цьому матчі за команду зіграли лише українці. І навіть Ярослав Ракіцький, який поки без команди.

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На футболках на спинах у гравців замість їх прізвищ були назви українських міст, які постраждали від російської окупації.

Перемогу Шахтарю приніс гол 12-річного Дмитра Кеди. Він вийшов на заміну на останній хвилині зустрічі за рахунку 2:2.

Хлопчик народився в Харцизьку. Його родина вболіває за Шахтар. Від початку повномасштабного вторгнення Росії родина Дмитра була в Маріуполі. Від 6 до 15 березня вони ховалися в Маріупольському драмтеатрі, який 16 березня зазнав авіабомбардування. Сім’ї Дмитра вдалося виїхати з міста напередодні, 15 березня. У Польщі, куди вони дісталися, їм допомогли знайти житло і все необхідне. А 14 квітня у Дмитра здійснилася мрія – він зіграв за улюблену команду.

Як 12-річний Дмитро Кеда забив переможний гол за Шахтар