Загальна сума перевалила вже 10 мільйонів гривень

Донецький клуб вже встиг провести чотири благодійні матчі у рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Команда Роберто Де Дзербі здобула дві перемоги (над Лехією – 2:3 та Антальяспором – 1:2) та зазнала двох поразок (від Олімпіакоса – 1:0 та Фенербахче – 1:0).

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У Шахтарі розповіли, скільки зібрали коштів за поєдинок проти польської Лехії. Матч, який відбувся у Гданську, приніс 2,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у матчі проти поляків переможний гол Шахтаря забив 12-річний Дмитро Кеда, якому разом із сім'єю вдалось вибратись із заблокованого Маріуполя.

За три зустрічі донецький клуб зібрав для України 10,7 мільйона гривень.

За гру проти Олімпіакоса "гірники" зібрали 3,2 мільйона, а у матчі проти Фенербахче – 5 мільйонів гривень.

До слова. Наступний благодійний матч Шахтаря відбудеться 1 травня проти хорватського Хайдука.