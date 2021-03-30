Шахтар може обміняти Тайсона на 17-річного гравця Інтернасьоналя: деталі трансферу

Шахтар та Інтернасьональ на цьому тижні проведуть переговори з приводу Тайсона і Вінісіуса Аугуста. Сторони можуть здійснити обмін гравцями.

Донецький клуб хоче придбати юного захисника Інтернасьоналя Вінісіуса Тобіаса, віддавши натомість хавбека Тайсона, який через конфлікт виключений з основної команди "гірників".

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Контракт Тайсона з Шахтарем закінчується цього літа, і він явно поїде до Бразилії, але отримає право грати там тільки в серпні. Донецький клуб може погодитися на достроковий від'їзд колишнього лідера команди заради отримання знижки на Тобіаса.

Шахтар готовий заплатити за Тобіаса 6 мільйонів євро, але в Бразилії наполягають на 10 мільйонах. Від'їзд бразильця, якого беруть на заміну Додо, може статися тільки в середині 2022 року, коли йому виповниться 18 років.

За бразильцем також спостерігають скаути великих європейських грандів – Ювентус», Манчестер Сіті і мадридського Реала.

Трансфер Тайсона: коротко