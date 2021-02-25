Пройти в 1/8 фіналу малою кров'ю: анонс матчу Шахтар – Маккабі в Лізі Європи

У четвер, 25 лютого, Шахтар проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі (Тель-Авів). Все, що варто знати про цей матч – в матеріалі Спорт 24.

Що: матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Київ, НСК "Олімпійський" Коли: четвер, 25 лютого, 19:55

четвер, 25 лютого, 19:55 Трансляція: канал "Футбол 1", Megogo, Oll.tv

До теми Чи втримає перевагу Шахтар у матчі проти Маккабі: прогноз на матч 1/16 фіналу ЛЄ

Перший матч в Тель-Авіві показав, що Маккабі немає що протиставити Шахтарю. На виїзді "гірники" обіграли суперника з комфортним рахунком 2:0 – відзначилися Алан Патрік та Тете. Тож перед матчем в Києві почувають себе у певній безпеці.

Однак дещо іншої думки дотримується головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

"Ми ще нічого не виграли. Багато хто може говорити, що ми вже пройшли далі, що на 90 відсотків завдання вже виконано… Але в голові головного тренера Шахтаря – ми нічого не виграли. Ми завжди маємо поважати суперника та виходити на поле, щоб перемагати. Я прийшов у футбол 48 років тому, зараз мені вже 59. Футбол протягом цього часу вже навчив мене, що ніколи не слід радіти завчасно, покладати якісь відверті сподівання. Нічого ще не сталося. Ось коли пролунає фінальний свисток, тоді буде нагода радіти", – заявив Каштру на передматчевій пресконференції.

Перед цим Шахтар провів відкрите тренування. У загальній групі не тренувалися лише двоє гравців. Продовжує відновлюватись після ушкодження Дентіньо – він виконував бігову роботу. Тарас Степаненко тренувався не в загальній групі, а індивідуально, проте півзахисник готується вийти в четвер на поле НСК "Олімпійський".

Щодо решти гравців, то вони готові до матчу. У тому числі Корнієнко, який мав неприємне зіткнення з голкіпером суперників у попередньому матчі.

На матчі очікується чимало вболівальників. В УЄФА дозволили заповнити до 30% місткість НСК "Олімпійський". А це близько 21 тисячі глядачів. На матч вже продали понад 10 тисяч квитків.

"Утративши вболівальників на стадіоні, ми зрозуміли, наскільки вони є важливими для нас. Передусім футбол – гра для вболівальників. Ми дуже радіємо й сумували за підтримкою на стадіоні. Сподіваємось, трибуни гнатимуть нас уперед, а ми своєю чергою віддячимо їм результатом", – заявив перед матчем захисник Сергій Кривцов.

У букмекерській компанії Favbet фаворитом зустрічі бачать Шахтар. Ставки на перемогу "гірників" приймають з коефіцієнтом 1,75. На перемогу Маккабі – 5,40. Нічия у матчі – 3,60.

Однак великої кількості голів не очікується. ТБ 2,5 – 2,01. На ТМ 2,5 приймають з коефіцієнтом 1,88.