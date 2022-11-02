Ліга чемпіонів віддаляється: Шахтар після обрізки пропустив на старті матчу з Лейпцигом – відео
Донеччани невдало почали вирішальний поєдинок проти "биків". Вже на 10-ій хвилині німці організували кілька небезпечних моментів та змогли все ж пробити Трубіна.
Шахтар проводить свій останній матч у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча зійдеться із Лейпцигом у боротьбі за вихід в плей-офф турнір, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Команди активно почали гру і вже на 10 хвилині донеччани пропустили. Після обрізки Судакова гравці Лейпцига вибігли три в два. Вернер міг забивати після виходу на Трубіна. Воротар врятував, але першим на добиванні був Нкунку.
Відео голу Нкунку:
Нагадаємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи. Втім донеччани ще претендують на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтар
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтік
|0
|2
|2
|3:10
|2
Для цього "гірникам" треба обіграти Лейпциг, який нині йде другим на відстані 3 очок. Нагадаємо, що перший матч команд у Німеччині завершився розгромною перемогою українського клубу (4:1).
Відеоогляд матчу Лейпциг – Шахтар: