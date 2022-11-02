Шахтер проводит свой последний матч в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича сойдется с Лейпцигом в борьбе за выход в плей-офф турнир, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды активно начали игру и уже на 10-й минуте дончане пропустили. После обрезки Судакова игроки Лейпцига выбежали три в два. Вернер мог забивать после выхода на Трубина. Вратарь спас, но первым на добивании был Нкунку.

Видео голой Нкунку:

Напомним, что Шахтер занимает третью позицию в группе F, имея 6 очков в активе. Это гарантирует подопечным Игоря Йовичевича как минимум выход в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, дончане еще претендуют на 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирное положение:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 3 1 1 10:5 10 2 Лейпциг 3 0 2 9:9 9 3 Шахтер 1 3 1 8:6 6 4 Селтик 0 2 2 3:10 2

Для этого "горнякам" нужно обыграть Лейпциг, который сейчас идет вторым на расстоянии 3 очков. Напомним, первый матч команд в Германии завершился разгромной победой украинского клуба (4:1).

Видеообзор матча Лейпциг – Шахтер: