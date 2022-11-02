Шахтар проводить свій останній матч у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча зійдеться із Лейпцигом у боротьбі за вихід в плей-офф турнір, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Команди активно почали гру і вже на 10 хвилині донеччани пропустили. Після обрізки Судакова гравці Лейпцига вибігли три в два. Вернер міг забивати після виходу на Трубіна. Воротар врятував, але першим на добиванні був Нкунку.

Відео голу Нкунку:

Нагадаємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи. Втім донеччани ще претендують на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Турнірне положення:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал 3 1 1 10:5 10 2 Лейпциг 3 0 2 9:9 9 3 Шахтар 1 3 1 8:6 6 4 Селтік 0 2 2 3:10 2

Для цього "гірникам" треба обіграти Лейпциг, який нині йде другим на відстані 3 очок. Нагадаємо, що перший матч команд у Німеччині завершився розгромною перемогою українського клубу (4:1).

Відеоогляд матчу Лейпциг – Шахтар: