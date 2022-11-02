Саме проти РБ Лейпциг Шахтар зіграв перший матч в групі Ліги чемпіонів в цьому сезоні. І в Німеччині "гірники" сенсаційно перемогли, забивши чотири голи. Після цього головного тренера "биків" було звільнено. А далі за чотири матчі в Лізі чемпіонів РБ Лейпциг здобув три перемоги, та зумів обійти Шахтар в турнірній таблиці.

Варте уваги Шахтар стоїть на роздоріжжі Ліги чемпіонів та Ліги Європи: прогноз на матч проти Лейпцига

Перед останнім матчем РБ Лейпциг ма в активі дев'ять очок. Шахтар за ці ж п'ять матчів набрав шість залікових балів. Тож "помаранчево-чорним" треба лише перемагати. Тоді українська команда зрівняється за набраними балами з суперником, але зуміє його обійти за додатковими показниками – результатами в очних зустрічах.

Матч Шахтар – РБ Лейпциг відбудеться у Варшаві та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – РБ Лейпциг буде доступна в цій новині.