Донецький "Шахтар" продовжить проводити домашні матчі на НСК "Олімпійський" у Києві. Клуб оголосив, що перший домашній матч нового сезону проведе у Києві.

Як повідомляє сайт "Шахтаря", поєдинок 1-го туру УПЛ сезону-2020/21 проти "Колоса" відбудеться 21 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок гри о 19:00.

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Коли "Шахтар" переїхав на НСК

Донецький клуб почав проводити домашні матчі у Києві на НСК "Олімпійський" після відновлення сезону 2019/2020.

"Гірники" відмовилися проводити матчі у Харкові на ОСК "Металіст", адже вболівальникам було заборонено відвідувати поєдинки.

У клубі вирішили недоцільним їздити автобусом на поєдинки з Києва у Харків. Саме в Києві проживають футболісти і персонал "Шахтаря".

Також "Шахтар" провів у Києві матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" (3:0).

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"Шахтар" веде перемовини з НСК

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін підтвердив, що клуб має намір укласти з директором арени довгостроковий контракт для проведення домашніх матчів саме на цьому стадіоні.

За словами Палкіна, такий варіант буде хорошим не тільки для донеччан, а й для самого стадіону, це додатковий дохід для утримання арени.

Зазначимо, що НСК "Олімпійський" є домашнім стадіоном і для київського "Динамо". Столичний клуб має ексклюзивні права на проведення матчів на НСК до кінця сезону 2023/24.