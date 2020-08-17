"Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Інтера" у півфіналі Ліги Європи: відео
Донецький "Шахтар" поступився у півфіналі Ліги Європи італійському "Інтеру". "Гірники" зазнали розгромної поразки 0:5.
Шахтар – Інтер 0:5
Голи: Мартінес, 19, 75, Д’амброзіо, 64, Лукаку, 78, 84
- "Шахтар" та "Інтер" до цього лише один раз зустрічалися – у кваліфікації Ліги чемпіонів у 2005 році. Тоді "Інтер" переміг в Донецьку 0:2. А в Мілані була зафіксована нічия 1:1.
- По дорозі до півфіналу "Шахтар" пройшов португальську "Бенфіку", німецький "Вольфсбург" та швейцарський "Базель".
- "Інтер" на своєму шляху здолав болгарський "Лудогорець", іспанський "Хетафе" та німецький "Баєр".
- Жуніор Мораес забив у трьох матчах поспіль Ліги Європи.
Команди доволі обережно розпочали матч. Команди більше часу проводили центрі поля, а при захисті опускалися нижче лінії м’яча. Тож до моментів справа не доходила. Що "Шахтар", що "Інтер" намагалися грати на контратаках, віддавши ініціативу супернику.
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Гол у ворота "Шахтаря" став наслідком помилки гравців донецької команди. Пятов не надто вдало вибив м’яч – низом точно в ноги супернику. Барелла підхопив його та на швидкості пройшов Матвієнка. А після цього навісив у штрафний майданчик. Вже там Мартінес виграв позицію в Кривцова та головою відправив м’яч у кут воріт. це сталося на 19-й хвилині.
Забитий гол дозволив "Інтеру" й далі грати від оборони. Натомість гравцям "Шахтаря" треба було шукати шляхи до воріт Хандановіча. В першому таймі зробити цього так і не вдалося: з двох ударів в сторону воріт – жодного у площину.
Натомість "Інтер" в першому таймі ще один раз знову по справжньому потурбував Пятова, коли Барелла замість прострілу неочікувано пробив по воротах. Пятов зреагував.
Відеоогляд першого тайму матчу Шахтар – Інтер
На початку другого тайму моментів було більше. Але почалося все з того, що Бастоні, коли вибивав м’яч, влучив у руку Гальярдіні. Зважаючи, що це було у штрафному майданчику "Інтера", то арбітр мав право призначити пенальті. Та Шимон Марциняк проігнорував цей епізод.
А вже за мить Мартінес мало не оформив дубль. Він виграв боротьбу за м’яч у Хочолави мало не посередині частини поля "Шахтаря", після чого в дотик намагався перекинути Пятова, який вийшов з воріт. Лише у стрибку голкіпер зумів відбити цей м’яч.
Перший удар в площину воріт Хандановіча "Шахтар" зробив аж на 61-й хвилині. Після навісу Матвієнка Мораес зумів завдати удар головою. Але м’яч влучив у воротаря. Цей удар так і став єдиним у площину воріт "Інтера", яку "Шахтар" завдав за весь матч.
За хвилину "Інтеру" вдалося збільшити перевагу. Після навісу з кутового Д’Амброзіо виграв боротьбу в Матвієнка та пробив головою.
На цьому проблеми для "Шахтаря" не закінчилися. Команда так нічого не могла показати попереду. Натомість на 75-й хвилині Мартінес оформив дубль. Підхопивши м’яч перед штрафним "гірників", аргентинець завдав удар у кут воріт. Пятов хоч і стрибнув туди, але до м'яча не дістав.
А згодом відзначився і Лукаку. Хоча для голу все зробив Мартінес. Він перехопив поперечну передачу від Коноплянки, обіграв суперників та віддав пас на Лукаку. Все, що залишалося нападнику – влучити у ворота повз голкіпера.
На 84-й хвилині все для голу Лукаку зробив сам – прийняв мало не в центрі поля, втік від Хочолави та пробив поміж ніг Пятову.
Арбітр в кінці матчу не додав жодної хвилини, просвистівши одразу після того, як минуло 90 хвилин. "Інтер" перемагає та виходить у фінал Ліги Європи, де на нього чекає "Севілья". "Шахтар" же замість фіналу зіграє у першому турі УПЛ проти "Колоса". Обидва матчі відбудуться в п’ятницю, 21 серпня.