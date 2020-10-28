Мадридський "Реал" мав можливість стартувати в цій Лізі чемпіонів з двох поразок поспіль. Та у матчі проти менхенгладбахської "Боруссії" команді вдалося врятуватися, забивши двічі вже наприкінці зустрічі. Рятівний гол було забито вже на третій компенсованій хвилині.

Боруссія (М) – Реал 2:2

Голи: Тюрам, 33, 58 – Бензема, 87, Каземіро, 90+3

"Шахтар" в першому матчі програв вдома "Шахтарю". Тож поразка у гостьовому матчі проти "Боруссії" значно ускладнювала шанс команди вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. І ставила під загрозу звільнення головного тренера команди Зінедіна Зідана.

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І "Реал" був близьким до того, щоб програти в Німеччині. За три хвилини до кінця основного часу команда поступалася 2:0. Дублем відзначився Тюрам. У першому таймі нападник отримав переведення з флангу, і пробив по воротах Куртуа. Голкіпер не врятував.

Другий гол показав проблему серед гравців "Реалу". Забив Тюрам, з близької відстані відправивши м'яч у порожній кут воріт. Нападник вдало зіграв на добиванні. Гравці мадридської команди намагалися довести, що був офсайд. Та виявилося, що Менді на фланзі "виключився з гри", не оцінивши епізод. Він якраз і допоміг Тюраму уникнути офсайду.

Та все ж "Реал" знайшов у собі сили врятуватися у цьому матчі. Спочатку забив Бензема – у падінні після скидки Каземіро. А коли вже йшла остання компенсована хвилина, Каземіро сам забив. Йому асистував Рамос.

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"Боруссія" другий матч поспіль грає внічию. І знову 2:2. І знову пропускає на останніх хвилинах гри. Попереднього разу це було в грі проти "Інтера".

Відеоогляд першого тайму матчу Боруссія – Реал

Ця нічия дозволила "Шахтарю" залишитися на першому місці в групі B. Команда має чотири очки.