Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко потрапив у шорт-лист трансферних цілей англійського "Ліверпуля". Футболіст вже взимку може перебратись у провідний футбольний чемпіонат.

Численні кадрові втрати змусили босів "Ліверпуля" задуматись над підсиленням складу. Керівництво гранда готове виділити круглу суму на підписання центрального захисника, що дозволить наставнику Юргену Клоппу закрити проблемну позицію на полі. Про це повідомляє 90min.

Варто прочитати: Гол-шедевр врятував команду Шведа від поразки у матчі проти "Брюгге" Соболя: відео

На придбання нового футболіста у лінію оборони керівництво "червоних" готове витратити 40 мільйонів фунтів.

Скаути "Ліверпуля" вже активно працюють над вивченням тих, хто може стати потенційним новобранцем клубу.

Шорт-лист трансферів "Ліверпуля"

Озан Кабак ("Шальке")

Пау Торрес ("Вільярреал")

Жюль Кунде ("Севілья")

Дайо Упамекано ("Лейпциг")

Микола Матвієнко ("Шахтар")

​Також тренерський штаб "Ліверпуля" не виключає того, що довірить місце у центрі захисту вихованцю клубної академії.

Додамо, що Вірджіл ван Дейк пропустить мінімум 6-7 місяців.

Хто цікавився Матвієнком

Повідомлялось, що італійський "Наполі" провів телефонні переговори з "Шахтарем" щодо захисника Миколи Матвієнка. І обидві сторони начебто домовились про трансфер футболіста у чемпіонат Італії. Але все завершилось на рівні чуток.

До Матвієнка приглядались три англійські клуби з АПЛ – "Лідс", "Вулверхемптон" та "Евертон". Також у своєму складі захисника хотіли бачити боси "Вест Хема". Але головний наставник "молотобійців" Девід Моєс відмовився від ідеї підписання Миколи Матвієнка.

Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 9 мільйонів євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до літа 2021 року.