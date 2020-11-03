Київське "Динамо" у середу, 4-го листопада, спробує зупинити каталонську "Барселону", яка вже виграла два матчі у Лізі чемпіонів. Поєдинок "Барселона" – "Динамо" відбудеться в Іспанії без глядачів.

Барселона – Динамо: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Іспанія, Барселона, "Камп Ноу"

Коли: 4 листопада, о 22:00;

Арбітр: Майкл Олівер (Англія);

Де дивитися: телеканал "Футбол 2", онлайн-трансляція Спорт 24.

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Історія протистоянь

Команди зустрічалися 10 разів, в тому числі чотири рази – на груповому етапі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє 24 канал.

"Динамо" виграло три з цих 10 поєдинків. Найбільш вражаючі перемоги кияни здобули у легендарному сезоні Ліги чемпіонів-1997/98, коли розгромили каталонців 3:0 вдома і 4:0 на "Камп Ноу", де Андрій Шевченко оформив хет-трик.

Попередні два матчі "Динамо" програло "Барселоні" у сезоні 2009/2010. Гра у Києві завершилася перемогою "блауграни" з рахунком 2:1, а на "Камп Ноу" – 2:0.

Положення у групі

Попри невдалий старт у чемпіонаті Іспанії "Барселоні" вдається "зберігати обличчя" у Лізі чемпіонів. У двох матчах "синьо-гранатові" перемогли "Ференцварош" (5:1) та "Ювентус" (0:2).

"Динамо" – протилежність свого суперника. Кияни лідирують у чемпіонаті України, але йдуть без перемог у Лізі чемпіонів.

"Біло-сині" у першому турі Ліги чемпіонів поступилися "Ювентусу" (2:1), а згодом втратили очки у протистоянні з "Ференцварошем" (2:2). Угорці зробили камбек, програючи у два голи після перерви.

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Кадрові проблеми

У "Динамо" величезні проблеми зі складом перед матчем із "Барселоною". На "Камп Ноу" точно не зіграють травмовані Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич, дискваліфікований до грудня 2020 року Артем Бєсєдін, вилучений у поєдинку з "Ференцварошем" Сергій Сидорчук.

Ще поєдинок пропустить ціла група гравців, які заразилися коронавірусом:

Денис Бойко

Георгій Бущан

Денис Гармаш

Міккель Дуелунд

Олександр Караваєв

Віталій Миколенко

Георгій Цитаїшвілі

Микола Шапаренко.

У "Барселони" через травми не зіграють захисник Умтіті, півзахисники Коутіньйо, Араухо та Пуч, під питанням участь у матчі воротаря тер Штегена.

Прогноз Marathonbet

"Барселона" – фаворит у цій зустрічі. На звитягу каталонського клубу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,10.

Натомість у перемогу "Динамо", яке має чималі кадрові проблеми, експерти не вірять. На звитягу "біло-синіх" коефіцієнт 28,00. Нічия у цій зустріч теж малоймовірна – 12,50.