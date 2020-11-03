Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола висловився про нинішній сезон Ліги чемпіонів.

Під час передматчевої пресконференції іспанський наставник заявив, що учасники турніру тепер мають більше фінансових можливостей для того, щоб бути конкурентоспроможними. Слова Пепа цитує Goal.

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Як приклад він навів "Аталанту" та донецький "Шахтар", які останнім часом успішно виступають в Лізі чемпіонів

"Грати в Лізі чемпіонів дуже непросто. Є багато прикладів, які підтверджують мої слова. Багато команд тепер можуть витрачати гроші і купувати футболістів, тренери стали краще готуватися до матчів. У минулому сезоні" Аталанта "була в декількох хвилинах від виходу в півфінал. Подивіться на "Шахтар" і на їх результати в матчах з "Реалом" і "Інтером". Це абсурд. Раніше такого не було", – сказав Гвардіола.

Вдалий старт "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

"Шахтар" – несподіваний лідер квартету В Ліги чемпіонів, який набрав чотири очки за два поєдинки.

Підопічні Луїша Каштру стартували на груповій стадії з сенсаційної перемоги в Мадриді над "Реалом" (3:2).

Потім чемпіон України стримав напір атаки "Інтера", заробивши один заліковий пункт (0:0).