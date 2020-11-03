Луганська "Зоря" зіграє матч 3-го туру групи Ліги Європи проти грецького АЕКа за пустих трибун. Український клуб зробив звернення до МОЗ України з метою отримати дозвіл проводити єврокубкові поєдинки з фанатами, однак отримав відмову.

Неприємну відповідь про зустріч без фанатів отримала луганська команда напередодні матчу проти грецького АЕКа. Про це повідомила "Зоря" на своєму офіційному сайті.

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Матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи відбудеться 5 листопада у Запоріжжі. Наголосимо, що складі суперника з Греції виступають українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов. Український клуб намагався отримати дозвіл від МОЗ України на проведення матчі з глядачами, але отримав категоричну відмову.

Раніше повідомлялось, що матч "Шахтаря" та "Боруссії" (М) на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться також без вболівальників. Поєдинок зіграють вже 3 листопада о 19:55.

З огляду на ситуацію з коронавірусом, очікується, що мінімум до кінця року спортивні події будуть відбуватись без глядачів.

Обидві команди жахливо розпочали груповий раунд. У жодного клубу нуль набраних очок після двох стартових турів. Команда Віктора Скрипника у першому турі розгромно поступилась "Лестеру" на виїзді 3:0, а вже у наступному матчі мінімально вдома програла португальській "Бразі" – 1:2.

Додамо, що у Запорізькій області кількість хворих на коронавірус перевищила вже 10 тисяч. За минулу добу, 2 листопада, коронавірусну інфекцію виявили у 8899 людей, це найбільше від початку епідемії в Україні. Серед нових випадків інфікувань 346 дітей та 401 медпрацівник.