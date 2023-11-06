У вівторок, 7 листопажа, донецький Шахтар проведе свою четверту зустріч в Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича у німецькому Гамбурзі "прийматиме" Барселону, пише 24 канал.

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Шахтарю необхідні бали

Каталонський клуб поки не має рівних у квартеті. Підопічні Хаві майже без проблем виграли всі три перші зустрічі у квартеті Н і вже цього вечора можуть забезпечити собі достроковий вихід в плей-офф.

Для цього каталонцям достатньо зіграти бодай внічию із Шахтарем. Нагадаємо, що Барселона в останніх двох сезонах в Лізі чемпіонів провалювала груповий раунд та не виходила у плей-офф.

Шахтар же наразі йде третім, в його активі 3 бали, які команда здобула у божевільному матчі з Антверпеном (3:2 на виїзді). Це робить "гірників" фаворитами у боротьбі за путівку в Лігу Європи.

Також підопічні Пушича ще мають шанси нав'язати Порту боротьбу за плей-офф ЛЧ. "Дракони" випереджають "гірників" на три очки. Втім українці є андердогами у цій дуелі, тому для покращення шансів Шахтарю треба відбирати очки у Барселони.

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Букмекери ж дають небагато шансів донеччанам. Коефіцієнт на перемогу каталонців становить лише 1,31, тоді як успіх Шахтаря оцінюється аж в 11,00. На нічию можна поставити за 6,70.

При цьому експерти майже не сумніваються, що гра буде результативною. На "тотал більше 2,5" можна поставити всього за 1,48, тоді як на ТМ – за 2,75. Головними кандидатами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Роберт Левандовський (Барселона) – 1,65

Жоау Феліш (Барселона) – 2,60

Ламін Ямал (Барселона) – 2,60

Ферран Торрес (Барселона) – 2,60

Фермін Лопес (Барселона) – 2,75

Гаві (Барселона) – 4,75

Ілкай Гюндоган (Барселона) – 4,75

Данило Сікан (Шахтар) – 5,00

Кевін Келсі (Шахтар) – 5,00

Олександр Зубков (Шахтар) – 6,50

Дмитро Криськів (Шахтар) – 6,50

Жоау Канселу (Барселона) – 7,00

Історія зустрічей

Барселона та Шахтар відіграли десять очних матчів в історії. Перевага на боці каталонського клубу – 7 перемог при одній нічиїй та двох успіхах "гірників". До цього сезону останній раз команди зустрічались 11 років тому в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Тоді команда Гвардіоли на шляху до перемоги в турнірі не помітила донеччан (5:1, 1:0). Також команди зустрічались і в Суперкубку УЄФА, у 2009-му трофей дістався Барселоні (1:0).

Шахтар же здобував перемоги в Лізі чемпіонів у сезонах 2004-2005 та 2008-2009. Втім траплялись вони у останніх турах грапи, коли каталонці вже гарантували собі плей-офф, а "гірники" боролись за третє місце.