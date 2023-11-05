"Кроти" вже взяли курс у німецький Гамбург, де відбудеться номінально "домашній" матч Шахтаря проти Барселони. У заявці команди немає одного з лідерів центру поля Артема Бондаренка, який продовжує відновлюватись від травми, та Олега Очеретька.

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Майже бойовий склад

Слід відзначити, що разом із командою у Німеччину вирушив й фланговий захисник Юхим Конопля, який не допоможе "гірникам" проти іспанського гранда через перебір жовтих карток. Тому Юхим буде лише у ролі уболівальника.

Заявка Шахтаря на матч проти Барселони:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник.

Рудько, Пузанков, Різник. Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолейшвілі, Азаров, Чигринський, Матвієнко, Міроші, Козік, Ракицький.

Лемкін, Бондар, Гочолейшвілі, Азаров, Чигринський, Матвієнко, Міроші, Козік, Ракицький. Півзахисники: Кастільо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук.

Кастільо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук. Нападники: Сікан, В’юнник, Келсі.

Важливо! Матч Шахтар – Барселона у Лізі чемпіонів розпочнеться 7 листопада о 19:45 (за Києвом).

Це буде друга поспіль зустріч цих клубів у груповому раунді найпрестижнішого єврокубкового турніру. У попередньому 3-му турі донецький клуб поступився "блаугранас" із різницею в один гол 2:1. Єдиний м'яч у складі "гірників" забив Георгій Судаков.

Після 3-х турів Барселона лідирує у групі "Н", набравши максимальні 9 балів. Шахтар, який має у своєму активі 3 очки після перемоги над Антверпеном, йде третім.

Майбутня зустріч буде вже другою для Маріно Пушича в Лізі чемпіонів, який очолив команду якраз перед попереднім матчем проти Барселони.

До слова. Напередодні Шахтар мінімально обіграв Динамо та змусив Мірчу Луческу піти у відставку. Барселона ж вирвала виїзну перемогу 0:1 над Реал Сосьєдад.