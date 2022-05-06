Сезон у Першій та Другій лігах офіційно достроково закінчений

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зупинило спортивне життя країни. Усі футбольні змагання достроково закінчились.

Тепер вже офіційно

Ще раніше президент УАФ Андрій Павелко заявляв, що в усіх футбольних лігах достроково закінчений сезон-2021/2022. Клуби Першої та Другої ліг відіграли лише одне коло. Рада Професіональної футбольної ліги України офіційно оголосила про дострокове закінчення.

Цікаво дізнатись Допомога від сусідів: жіноча збірна України проведе матчів відбору на ЧС-2023 у Польщі

Клуби Першої та Другої ліг відіграли лише одне коло. Команди. які зайняли останні місця у групах "А" та "Б" Другої ліги, не покинуть дивізіон.

Наразі невідомо, хто з клубів підвищиться у класі. Для вирішення цих питань буде створено обговорення, у якому візьмуть участь представники ПФЛ, УПЛ та УАФ.

На момент зупинки харківський Металіст та львівські Карпати були лідерами Першої та Другої ліги відповідно.

Цікаву боротьбу за "золото" перервала ворожа Росія

Нагадаємо. що ще 26 квітня УПЛ повідомила про дострокове закінчення сезону УПЛ 2021/2022. А вже 2 травня УАФ офіційно затвердила це рішення. Команди зберегли за собою ті місця, які були у першому колі.

Донецький Шахтар у боротьбі за чемпіонство випередив київське Динамо. Відставання киян від "гірників" склало лише два очки. Цікаво, що за дострокове закінчення чемпіонату проголосували навіть динамівці, адже продовження чемпіонату у такій складній ситуації було неможливим.

Бронзову третю позицію посіло Дніпро-1. Нагородження призерів не було і не буде.

Як війна вплинула на український футбол