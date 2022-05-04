Шахтар зіграє у груповому етапі Ліги Чемпіонів у наступному сезоні

Україна гарантовано матиме представника у груповій стадії Ліги чемпіонів з футболу у сезоні-2022/2023. Там зіграють "гірники", які за підсумками сезону УПЛ посіли перше місце, пише 24 канал.

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Чемпіонат України з футболу достроково закінчили. 2 травня виконавчий комітет Української асоціації футболу офіційно ухвалив відповідне рішення.

Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/2022 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. Чемпіонство здобув донецький Шахтар, на два очки відстало Динамо, а "бронза" залишається за Дніпро-1. Однак переможців не нагородять золотими медалями.

Перше та друге місця в УПЛ гарантували собі участь у Лізі чемпіонів. Однак, на відміну від сезону-2021/2022, чемпіон України тепер міг розраховувати лише на участь у плей-офф раунді турніру.

Як Шахтар потрапив до групи Ліги чемпіонів

За пунктом 3.04.а регламенту ЛЧ, якщо переможець Ліги чемпіонів кваліфікується до турніру через внутрішній чемпіонат, утворюється вакантне місце – пряму путівку отримує чемпіон 11-ї асоціації.

Зважаючи на відсторонення російських команд, 11-та асоціація (Шотландія) вже отримала пряму путівку до групового етапу, тому у цьому випадку місце у групі має отримати чемпіон 12-ї асоціації – на даній позиції знаходиться Україна.

На момент півфінальних матчів та після відсторонення Росії від єврокубків три з чотирьох команд гарантували собі вже Лігу чемпіонів: Ліверпуль, Манчестер Сіті та Реал.

Вільярреал у чемпіонаті Іспанії посідає сьому позицію. Команда відстає на 9 очок від четвертого місця за чотири тури, тож участі у наступному розіграші Ліги чемпіонів для іспанської команди залежала саме від перемоги у поточному.

До слова. Вільярреал програв Ліверпулю перший матч з рахунком 0:2. У наступній зустрічі іспанці вигравали перший тайм. Проте у другій частині матчу вони пропустили у свої ворота три голи. Таким чином Вільярреал програв з рахунком 2:3.

Шахтар вшосте поспіль зіграє у групі Ліги чемпіонів. В останньому розіграші ЛЧ "гірники" посіли четверте місце в групі, набравши лише два очки.