Достроковий чемпіон, але без нагород

26 квітня у форматі відеоконференції відбулось засідання клубів УПЛ. Представники усіх команд одноголосно проголосували за дострокове закінчення сезону-2021/2022.

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Через війну немає можливості відновити сезон. Тому клуби закінчать сезон на тих місцях, які посіли за підсумками першої частини сезону.

Чемпіоном країни стане Шахтар, який на момент початку війни випереджав Динамо на два очки. Цікаво, що за дострокове закінчення чемпіонату проголосували навіть кияни, які є головними конкурентами "гірників" за "золото".

"Бронзу" візьме Дніпро-1. Однак нагородження призерів не відбудеться.

Анульований Кубок та заявка на єврокубки

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, розіграш Кубка України буде анульований. Щодо єврокубків, то на наступний сезон від країни буде подано 5 заявок – Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Якраз у такій послідовності клуби закінчили першу частину сезону.

Жоден з клубів не покине УПЛ, а список команд, які підіймуться в елітний дивізіон, буде відомий дещо пізніше (25 травня).

Бурбас зауважив, що доля наступного сезону залежатиме від тривалості війни в Україні.