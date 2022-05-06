Гратимуть у сусідній країні

На жіночу збірну України чекає ще два домашні поєдинки у відборі чемпіонату світу-2023. Через війну "синьо-жовті" не зможу зіграти зустрічі на очах рідних уболівальників. Руку допомоги знову простягнула Польща.

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24 червня підопічні Луїса Кортеса зіграють проти Шотландії. Через чотири дні (28 червня) Україна проведе матч проти Угорщини.

Обидва поєдинки відбудуться на стадіоні у польському Жешуві. Час зустрічей буде відомий дещо пізніше.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці домашні матчі повинні були відбутись 8 та 12 квітня. Війна перенесла на більш пізню дату зустрічі чоловічої збірної у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Загалом команда Кортеса повинна зібрати ще чотири поєдинки, два з яких на виїзді проти Фарерських островів та потужної Іспанії.

Календар матчі збірної України

24 червня. Україна — Шотландія

— Шотландія 28 червня. Україна — Угорщина

— Угорщина 02 вересня. Фарерські острови — Україна

06 вересня. Іспанія — Україна

Раніше іспанський наставник української команди заявляв, що його підопічним до снаги вдало відіграти відбіркові матчі, які залишилось дограти. Під керівництвом Луїса Кортеса збірна тріумфувала на турнірі у Turkish Women`s Cup. Відсвяткувала команда цю звитягу з українським прапором.

Ситуація збірної у таблиці

Після чотирьох зіграних матчів Україна йде на четвертому місці у турнірній таблиці. Українська збірна поступається найближчому конкуренту, який є Угорщина, п'ятьма очками.

Деталі. У перших чотирьох зустрічах Україна здобула лише одну перемогу (над Фарерськими островами 4:0), розписали одну мирову на виїзді з Шотландією (1:1) та зазнали двох поразок – від Іспанії (0:6) та Угорщини (4:2).

"Синьо-жовті" забили у ворота суперників сім голів. Натомість пропустили 11 м'ячів.

На шість пунктів більше у Шотландії. Лідером таблиці є Іспанія, яка показує 100-відстковий результат – шість перемог у шести матчах (18 балів).

Аутсайдером групи "В" є Фарерські острови. Ця збірна ще не розмочила нуль у своїй графі очок.