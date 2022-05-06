Тепер вже офіційно
Ще раніше президент УАФ Андрій Павелко заявляв, що в усіх футбольних лігах достроково закінчений сезон-2021/2022. Клуби Першої та Другої ліг відіграли лише одне коло. Рада Професіональної футбольної ліги України офіційно оголосила про дострокове закінчення.
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Клуби Першої та Другої ліг відіграли лише одне коло. Команди. які зайняли останні місця у групах "А" та "Б" Другої ліги, не покинуть дивізіон.
Наразі невідомо, хто з клубів підвищиться у класі. Для вирішення цих питань буде створено обговорення, у якому візьмуть участь представники ПФЛ, УПЛ та УАФ.
- Спортивний журналіст Ігор Бурбас заявляв, що наприкінці травня стане відомо, хто перейде в УПЛ. Натомість жоден із клубів не покине елітний дивізіон.
- Від України у єврокубки на наступний сезон буде подано 5 заявок – Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Якраз у такій послідовності клуби закінчили першу частину сезону.
- Шахтар вже точно зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів у новому розіграші єврокубків. Це стало можливим завдяки виходу Ліверпуля у фінал цього турніру у нинішньому сезоні. "Мерсисайдці" вибили з боротьби іспанський Вільярреал.