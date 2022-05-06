Теперь уже официально

Еще раньше президент УАФ Андрей Павелко заявлял, что во всех футбольных лигах досрочно окончен сезон-2021/2022. Клубы Первой и Второй лиг отыграли только один круг. Совет Профессиональной футбольной лиги Украины официально объявил о досрочном окончании.

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Клубы Первой и Второй лиг отыграли только один круг. Команды. занявшие последние места в группах "А" и "Б" Второй лиги, не покинут дивизион.

Пока неизвестно, кто из клубов повысится в классе. Для решения этих вопросов будут созданы обсуждения, в которых примут участие представители ПФЛ, УПЛ и УАФ.

На момент остановки харьковский Металлист и Львовские Карпаты были лидерами Первой и Второй лиги соответственно.

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Напомним. что еще 26 апреля УПЛ сообщила о досрочном окончании сезона УПЛ 2021/2022. А уже 2 мая УАФ официально утвердило это решение. Команды сохранили за собой те места, которые были в первом круге.

Донецкий Шахтер в борьбе за чемпионство опередил киевское Динамо. Отставание киевлян от "горняков" составило всего два очка. Интересно, что за досрочное окончание чемпионата проголосовали даже динамовцы, ведь продолжение чемпионата в такой сложной ситуации было невозможно.

Бронзовую третью позицию заняло Днепр-1. Награждения призеров не было и не будет.

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