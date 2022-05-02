У чемпіонаті України клуби встигли зіграти 18 турів

Найближчим часом про це буде повідомлено Союз європейських футбольних асоціацій.

До теми Чемпіонат України з футболу достроково закінчений

Окрім цього, Виконком УАФ затвердив календарі чоловічих і жіночих міжнародних заходів з урахуванням змін, зокрема, перенесенням ФІФА та УЄФА дат проведення офіційних матчів та змагань за участі збірних команд України.

Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/2022 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Чемпіонство здобув донецький Шахтар, на два очки відстало Динамо, а "бронза" залишається за Дніпро-1. Однак нагородження призерів не відбудеться.

Заявки на участь в Лізі чемпіонів подаватимуть Шахтар та Динамо, в Лізі Європи – Дніпро-1, в Лізі конференцій – Зоря та Ворскла.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко запевняв, що перші матчі після перемоги України клуби можуть зіграти на заході України.